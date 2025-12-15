Nieuwe zorgmaatregel in strafrecht helpt personen met verward gedrag en een hoog veiligheidsrisico sneller

Met een nieuwe zorgmaatregel wil het kabinet mensen die verward, onvoorspelbaar en gevaarlijk gedrag vertonen sneller helpen. Wanneer zij een strafbaar feit plegen, is alleen straffen vaak niet voldoende. Dan is óók de juiste psychische zorg nodig. Een kleine maar kwetsbare groep mensen valt hier soms tussen wal en schip. Met de nieuwe zorgmaatregel krijgt de rechter een extra middel waarmee deze groep sneller passende zorg en beveiliging krijgt.

Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid Arno Rutte: “Soms is straf alleen niet genoeg om onze samenleving veilig te houden. Voor een kleine groep mensen die een gevaar vormt voor zichzelf of anderen kan passende hulp effectiever zijn. Met deze maatregel geven we rechters extra gereedschap om die hulp te bieden. Zo wordt onze samenleving veiliger.”

Met de nieuwe zorgmaatregel kan de rechter iemand straks maximaal twee jaar laten opnemen in een beveiligde forensische kliniek. Daar krijgt iemand de intensieve zorg die nodig is en tegelijkertijd wordt de veiligheid op straat beter gewaarborgd. De onderliggende problematiek en het gepleegde delict van personen uit de doelgroep zijn vaak te licht voor opname binnen de tbs, maar te zwaar voor plaatsing in de reguliere zorg. Dit gaat om personen die verward gedrag vertonen, een zorgbehoefte hebben én een hoog veiligheidsrisico met zich meebrengen. De nieuwe zorgmaatregel gaat in de eerste helft van 2026 in consultatie.

Werkagenda

De nieuwe zorgmaatregel is onderdeel van de Werkagenda aansluiting forensische zorg en reguliere zorg waarin de ministeries van Justitie en Veiligheid en Volksgezondheid, Welzijn en Sport samenwerken met veldpartijen om de reguliere en forensische zorg beter op elkaar aan te laten sluiten.