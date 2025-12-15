Overheid herhaalt campagne om stroomverbruik tijdens piekuren te verminderen

Het ministerie van Klimaat en Groene Groei start vandaag weer met de campagne om Nederlanders bewust te maken van de drukte op het stroomnet. We gebruiken steeds meer elektriciteit op hetzelfde moment, waardoor het stroomnet overbelast kan raken. De oproep is om tussen 16.00 en 21.00 uur – de drukste uren van de dag – minder stroom te gebruiken.

In dit tijdblok komt veel stroomgebruik samen doordat mensen thuiskomen, koken, apparaten aanzetten en de elektrische auto opladen. Hoewel netbeheerders het stroomnet de komende jaren fors uitbreiden, blijft het belangrijk om het stroomnet juist in deze piekuren minder zwaar te belasten. Door bijvoorbeeld de wasmachine later aan te zetten, het opladen van een elektrische auto uit te stellen of het aanzetten van apparaten te plannen met een timer.

Waarom deze oproep?

Op steeds meer plekken loopt het stroomnet tegen de grenzen aan. Dat komt doordat we steeds meer stroom tegelijk gebruiken én op andere momenten produceren (met zonnepanelen). De uitbreiding van het stroomnet – zoals de aanleg van dikkere kabels en extra transformatorstations – is in volle gang, maar kost tijd. Om storingen te voorkomen en de betrouwbaarheid van het systeem te behouden, is het nodig dat we de druk op het stroomnet verminderen op momenten dat dit het meest nodig is. Daarom roepen we op minder stroom te gebruiken tussen 16 en 21 uur, want zo gaan we de stroompiek tegen.

Hoewel veel huishoudens hier thuis nog weinig van merken, zijn de gevolgen in de samenleving al zichtbaar. Duizenden bedrijven staan op wachtlijsten voor zwaardere aansluitingen, nieuwe woningen kunnen soms nog niet worden aangesloten en verduurzamingsplannen lopen vertraging op. Dit zet een rem op de economische groei en de energietransitie van Nederland.

Slimmer stroom gebruiken

Het stroomnet uitbreiden kost veel geld, tijd en ruimte, het is daarom cruciaal dat we de ruimte die er is slimmer benutten. Buiten de piekuren is er vaak voldoende capaciteit beschikbaar. Door juist dan stroom te gebruiken, is het stroomnet beter in balans. Voor huishoudens met zonnepanelen geldt dat zij hun eigen duurzame stroom direct kunnen gebruiken wanneer de zon schijnt. Maar ook zonder panelen helpt het om apparaten te gebruiken op momenten dat het net rustiger is.

De oproep gaat om minder stroom gebruiken tussen 16.00 en 21.00 uur. Veel apparaten, zoals warmtepompen of laadpalen, kunnen eenvoudig minder hard of eerder of later op de dag worden aangezet. En voor verlichting, laptops, televisies en koken is gebruik tijdens deze uren geen probleem, die vragen niet zoveel stroom en kun je dus gewoon aanzetten.

Campagne Zet ook de knop om

De campagne Zet ook de knop om loopt van 15 december 2025 t/m eind januari 2026 en bestaat uit tv- en radiocommercials, online video’s, buitenreclame en social content. Lees meer informatie en praktische tips op zetookdeknopom.nl.