Minister Keijzer positief over Europees huisvestingspakket

Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening is positief over het Huisvestingspakket dat de Europese Commissie dinsdag heeft gepresenteerd. Het pakket moet lidstaten beter in staat stellen om de woningnood aan te pakken. Zo geeft wijziging van staatssteunregels landen al vanaf 1 januari 2026 meer mogelijkheden om de bouw van middenhuurwoningen te financieren. Verder wil de Commissie in kaart brengen welke EU-regels versoepeld kunnen worden en wil het administratieve lasten verminderen om bouwprocedures te versnellen en goedkoper te maken. Hiervoor komt in 2027 een voorstel.

“Nederland pleit al langer voor aanpassing en vereenvoudiging van Europese wet- en regelgeving”, zegt minister Keijzer. “Het is goed om te zien dat deze boodschap in Brussel is aangekomen. Steeds meer landen lopen tegen beperkingen aan. Maatregelen en deregulering zijn eerder nodig dan 2027, maar een eerste stap is gezet. Ik ga nu zo snel mogelijk in overleg met de Commissie om te kijken hoe we de geboden kansen kunnen benutten in Nederland. Begin volgend jaar zal het kabinet de Tweede Kamer informeren over de Nederlandse inzet.”

Met wijziging van de staatssteunregels krijgen overheden de mogelijkheid om woningcorporaties of andere ontwikkelaars financieel te steunen voor de bouw van middenhuurwoningen, waar dat nu alleen toegestaan is voor sociale huurwoningen. Het schrappen en vereenvoudigen van regels richt zich onder meer op een pragmatischer aanpak van soortenbescherming binnen de Vogel- en Habitatrichtlijn. Met het gebruik van goede uitwisselbare data via Building Information Modelling (BIM) kunnen procedures worden versneld. Verder wil de Commissie fabrieksmatige en modulaire bouw van woningen stimuleren om de woningbouw te versnellen, inzetten op trainingsprogramma’s om te zorgen voor voldoende personeel en het gebruik van hergebruikte en biobased materialen bevorderen.