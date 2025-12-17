Nederlandse ondernemers krijgen binnen ontwikkelingshulp meer kansen bij infrastructuurprogramma’s

Het kabinet vergroot de kansen voor Nederlandse ondernemers bij infrastructuurprojecten binnen ontwikkelingshulp. Met de modernisering van DRIVE worden meer projecten uitgevoerd door Nederlandse bedrijven. Dit versterkt lokale ontwikkeling én ons verdienvermogen.

Het DRIVE-programma helpt infrastructuurprojecten in lage- en middeninkomenslanden te realiseren en wordt namens het ministerie uitgevoerd door Invest International. De modernisering van DRIVE - dat dit jaar 10 jaar bestaat - past in de strategie van het kabinet om internationale handel, investeringen en ontwikkelingshulp te combineren en het Nederlands belang centraal te stellen. Zo wil het kabinet dat er meer Nederlandse bedrijven kunnen meedoen aan projecten, zoals de aanleg van bruggen en watersystemen of de bouw van ziekenhuizen.

Staatssecretaris De Vries van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp: ‘Het is belangrijk dat Nederlandse ondernemers meer betrokken worden bij projecten voor ontwikkelingshulp. Dit biedt meer kansen voor Nederlandse ondernemers. Zo combineren we de kennis en ervaring van Nederlandse ondernemers met concrete resultaten.’

De komende periode blijft het kabinet zich verder inzetten om financieringsopties voor bedrijven die actief willen zijn in ontwikkelingslanden te vergroten, onder meer door procedures te versimpelen en te versnellen. Ook zetten we in op verdere ontwikkeling van maatwerkoplossingen voor financiering, bijvoorbeeld via leningen onder gunstige voorwaarden.

CEO van Invest International Melanie Maas Geesteranus: ‘Wij zijn blij met deze stap. Alleen door strategische samenwerking, waarbij hulp en handel hand in hand gaan, kunnen we het verdienvermogen van Nederlandse bedrijven vooruit helpen. Waarbij we een toekomst creëren die rijker, veerkrachtiger en duurzamer is.’