Hogere boetes en strengere regels voor vlogfamilies met meer dan 50.000 volgers

Voor kinderen onder de 13 jaar in commerciële vlogs met meer dan 50.000 volgers moet een ouder of voogd een ontheffing gaan aanvragen. Met deze wetswijziging wil staatssecretaris Jurgen Nobel (Participatie en Integratie) kinderen in commerciële familievlogs en zogenoemde kidfluencers beter beschermen tegen kinderarbeid. Ook wil hij afspraken met adverteerders om het verdienmodel achter familievlogs aan te pakken.

Kinderen die in commerciële content van gezinsvloggers of mom- en dadfluencers te zien zijn, kunnen serieuze mentale risico’s lopen, zoals het ontwikkelen van faalangst, stress of depressieve gevoelens.

Om deze kinderen beter te beschermen, werkt het kabinet aan een wetswijziging waardoor ze onder de Arbeidstijdenwet gaan vallen. Daarvoor sluit het kabinet zoveel mogelijk aan bij de wet- en regelgeving die nu al geldt voor artistiek werk onder de 13 jaar, bijvoorbeeld in films en musicals. Voor 13- tot 15-jarigen is geen ontheffing nodig. Voor deze groep zijn wettelijke arbeids- en rusttijden waar werkgevers zich aan moeten houden.

"Vlogfamilies en kidfluencers kunnen een moderne vorm van kinderarbeid zijn. Om kinderen hiertegen te beschermen pas ik de arbeidswetgeving aan. Ook wil ik het verdienmodel achter familievlogs aanpakken. Er moeten afspraken komen met adverteerders. Ook zij moeten beseffen welke risico’s kleven aan werken met kindvloggers”, zegt staatssecretaris Nobel.

Geen negatieve effecten

Ouders die straks een ontheffing aanvragen, moeten ervoor zorgen dat de kindvloggers geen negatieve effecten ervaren van hun commerciële online-activiteiten en genoeg tijd hebben om te ontspannen, te leren en te sporten.

De Arbeidsinspectie zal de ontheffingsaanvragen beoordelen. De ontheffingen zullen verplicht worden voor kinderen tot 13 jaar die zelf vloggen of in video’s van ouders te zien zijn. Het gaat om socialmedia-accounts met minimaal 50.000 abonnees of volgers. Vanaf deze grens kunnen de inkomsten zo hoog zijn dat sprake is van een winstoogmerk en nemen de risico’s op schadelijke effecten toe.

Ouders die zich niet aan de nieuwe regels houden, kunnen een boete krijgen. Nu gelden boetes tussen 1000 en 2000 euro, maar hoeven ouders slechts een kwart daarvan te betalen. Die verlaging vervalt. Daarnaast kijkt de staatssecretaris hoe de boetes nog verder omhoog kunnen.

Voorlichtingscampagne

Om te zorgen dat ouders zich beter bewust zijn van de risico’s die kinderen lopen door het maken van online betaalde content, start in het nieuwe jaar een campagne. Daarmee worden ouders uit de doelgroep geïnformeerd over mogelijk schadelijke gevolgen van vloggen met hun kinderen en voor welke keuzes je in de praktijk komt te staan als je dit wel verantwoord wil doen.

Binnen een half jaar wil het kabinet het wetsvoorstel openbaar maken voor consultatie.