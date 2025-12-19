Aanvullend overzicht giften en schulden politieke partijen Tweede Kamerverkiezing 2025

Politieke partijen die hebben deelgenomen aan de Tweede Kamerverkiezing van 19 oktober 2025 en een zetel hebben in de Tweede of Eerste Kamer zijn verplicht om uiterlijk één maand na de dag van de verkiezing een overzicht van giften en schulden aan te leveren bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze overzichten geven een beeld van de financiële middelen van deze politieke partijen. Dit draagt bij aan de transparantie van het politieke proces.

Giften en schulden

De overzichten van giften en schulden van politieke partijen hebben betrekking op de periode 9 oktober 2025 tot en met 29 oktober 2025. De overzichten bevatten giften van in totaal € 1.000 of meer en schulden van € 25.000 of meer. Een gift is een geldelijke bijdrage of een bijdrage in natura. Contributie van leden en afdrachten van politieke ambtsdragers worden ook beschouwd als een gift. Eerder heeft het ministerie de overzichten van giften aan partijen en kandidaten en schulden van partijen over de periode tot en met 8 oktober 2025 openbaar gemaakt.

Alle politieke partijen hebben de overzichten aangeleverd. De Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) adviseert de minister over de door de politieke partijen overlegde overzichten. De adviezen van de Ctfpp worden begin 2026 naar de Tweede Kamer gestuurd, tezamen met een inhoudelijke reactie.

Aanvullende verplichtingen in verkiezingstijd

Het ministerie van BZK maakt jaarlijks de overzichten van giften en schulden van politieke partijen openbaar. Voorafgaand aan een Tweede Kamerverkiezing maakt het ministerie een aanvullend overzicht van giften en schulden van alle deelnemende politieke partijen openbaar. Na de verkiezing maakt het ministerie een tweede overzicht van giften en schulden openbaar van alle deelnemende politieke partijen met een zetel in de Tweede of Eerste Kamer. Dit overzicht heeft betrekking op de laatste drie weken tot en met de dag van de verkiezing. Met deze publicaties wordt inzichtelijk hoe partijen voorafgaand aan de verkiezing aan hun middelen komen.