Benoeming burgemeester Vlaardingen

De heer E.F.A. (Frederik) Zevenbergen wordt burgemeester van de gemeente Vlaardingen. De ministerraad heeft op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besloten hem voor te dragen voor benoeming. De benoeming gaat in op 26 januari 2026.

De heer Zevenbergen (54 jaar) is lid van de VVD. Hij is momenteel gedeputeerde in de provincie Zuid-Holland. Op dit moment is Bert Wijbenga-van Nieuwenhuizen (VVD) burgemeester van Vlaardingen.