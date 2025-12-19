Benoeming raadsleden Nederlandse Sportraad

Marlou van Rhijn en Mirka Janssen worden raadsleden van de Nederlandse Sportraad. De ministerraad heeft ingestemd met deze voordracht. De benoeming gaat in op 1 januari 2026 voor een periode van 4 jaar.

Marlou van Rhijn is drievoudig Paralympisch kampioen op het onderdeel sprint bij de Paralympische Spelen in 2012 en 2016. Ook werd zij in 2012 en 2015 uitgeroepen tot Nederlands Paralympiër van het Jaar. Sinds het beëindigen van haar sportcarrière werkt ze als consultant in haar eigen bedrijf. Hier houdt ze zich bezig met het combineren van marketing en maatschappelijke impact maken door verhalen te vertellen die inspireren en aanzetten tot actie. Daarnaast is ze ambassadeur van de Johan Cruyff Foundation.

Mirka Janssen is lector Bewegen aan de Hogeschool van Amsterdam. In haar werk richt zij zich op het versterken van de rol van beweging in het dagelijks leven van kinderen en jongeren. Ze combineert daarin wetenschappelijk onderzoek met praktijkgerichte innovatie en werkt nauw samen met scholen, gemeenten, maatschappelijke partners en gezinnen om een leefomgeving te creëren, waarin kinderen gezond kunnen opgroeien.

De Nederlandse Sportraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat de regering en beide Kamers der Staten-Generaal adviseert over beleid en maatschappelijke vraagstukken over sport en bewegen. De Nederlandse Sportraad bestaat momenteel uit negen leden en voorzitter Tom van 't Hek.