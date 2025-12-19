Nieuwe berekening laat zien: zorgakkoorden kunnen personeelstekort flink verminderen

De uitkomsten van de jaarlijkse berekening van het verwachte personeelstekort in de zorg- en welzijnssector zijn bekend (ook wel bekend als de ‘arbeidsmarktprognose zorg en welzijn’). Het verwachte tekort neemt in de komende jaren toe, tot bijna 301 duizend werkenden in 2035. Het scenario waarin onder meer plannen uit de dit jaar gesloten zorgakkoorden worden meegenomen laat een forse vermindering van het personeelstekort zien, namelijk een verwacht tekort van 227 duizend werkenden. Wat neerkomt op een vermindering van het verwachte tekort met 74 duizend werkenden ten opzichte van het scenario waarin de plannen uit de zorgakkoorden niet zijn meegenomen.

Minister Jan Anthonie Bruijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: “In de zorg hebben we te maken met een flink personeelstekort en dat gaat voorlopig ook niet weg. Het tekort is ingrijpend, voor mensen die zorg nodig hebben en zorgpersoneel dat z’n best doet om de nodige zorg te leveren. Het oplossen van dit probleem is een van de grote prioriteiten van mijn ministerie. Als we de ambities uit de zorgakkoorden weten te realiseren, bijvoorbeeld door de administratielast te verminderen en werkplezier te verhogen, kan dat het personeelstekort flink beperken.”

Uitkomsten arbeidsmarktprognose zorg en welzijn 2025

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) laat elk jaar een berekening maken van het verwachte personeelstekort in de verschillende branches van de zorg- en welzijnssector. Naast de verwachte stijging van het personeelstekort (tot 301 duizend werkenden in 2035), laat de berekening dit jaar zien dat de grootste tekorten zijn te verwachten in de ouderenzorg. Kijkend naar de beroepsgroepen zijn de verwachte tekorten het grootst bij de verzorgenden en verpleegkundige beroepen en maatschappelijke hulp en dienstverlening. In verhouding tot de grootte van de beroepsgroepen is het verwachte tekort ook relatief groot onder de specialisten ouderengeneeskunde, arts verstandelijk gehandicapten, GZ-psychologen, klinisch neuropsychologen, klinisch psychologen, verslavingsartsen en psychotherapeuten, huisartsen en sociaal geneeskundigen.

Het verwachte personeelstekort in 2035 komt in vergelijking met de berekening van vorig jaar ongeveer 9 duizend hoger uit. Dit komt vooral doordat dit jaar naast werknemers ook zelfstandigen zijn meegenomen in de berekeningen (dat is ook de reden dat we het dit jaar hebben over een tekort aan werkenden).