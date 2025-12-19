Peter Bos benoemd als tijdelijk bestuurslid bij het COA

Met ingang van 1 januari 2026 start Peter Bos tijdelijk als bestuurslid bij het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA). Eerder werd al bekend dat Joeri Kapteijns op hetzelfde moment begint als waarnemend bestuursvoorzitter. De wisselingen in het COA-bestuur zijn het gevolg van het vertrek van Milo Schoenmaker.

Peter Bos is geen onbekende voor het COA: in 2022 en 2023 was hij ook al tijdelijk bestuurslid.

Emine Özyenici, plaatsvervangend secretaris-generaal van de ministeries van JenV en AenM: ‘Peter Bos is een zeer ervaren bestuurder en bovendien expert op het gebied van crisisbeheersing. Daarmee is hij van grote toegevoegde waarde voor het COA.’

Ervaren bestuurder-manager

Peter Bos heeft veel ervaring als bestuurder-manager en is bestuurskundige met een strategische focus. Hij kent zowel het domein van de veiligheidsregio’s als dat van defensie zeer goed en zijn kennis en expertise liggen onder meer op het vlak van crisisbeheersing. Ook kent hij de weg in Den Haag en heeft hij vaak interdepartementale crisisoverleggen gevoerd.

Joeri Kapteijns: ‘Mijn collega Anita Bastiaans en ik zijn erg blij met de komst van Peter Bos als derde bestuurslid. We kennen Peter als een zeer betrokken en ervaren bestuurder. Het COA staat voor een grote, maatschappelijke opgave. Zijn expertise en ervaring komen zeer goed van pas in deze uitdagende tijd. We kijken uit naar de samenwerking.’

Portefeuilles

Met de komst van Peter Bos zijn de taken en verantwoordelijkheden binnen het COA-bestuur opnieuw verdeeld. Halverwege januari 2026 start de wervingsprocedure voor een nieuwe bestuursvoorzitter van het COA.