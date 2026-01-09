Diplomatieke benoemingen

De ministerraad heeft op voorstel van minister Van Weel van Buitenlandse Zaken ingestemd met 17 ambassadeursbenoemingen. Deze zijn pas definitief als de gastlanden hun goedkeuring hebben verleend. Tevens heeft de ministerraad ingestemd met de benoeming van 3 permanent vertegenwoordigers bij internationale organisaties. De benoemingen gaan vanaf komende zomer in.

De ministerraad stemde in met de benoeming van ambassadeurs op de volgende posten:

Albanië, met standplaats Tirana: Marleen Monster, nu hoofd Noord-Afrika en Midden-Oosten Vredesproces bij de directie Midden-Oosten en Noord-Afrika;

China, met standplaats Peking: Joep Wijnands, nu ambassadeur in Ankara;

Denemarken, met standplaats Kopenhagen: Pauline Diepenbroek, nu plaatsvervangend chef de poste in Rome;

Frankrijk, met standplaats Parijs: Thijs van der Plas, nu Permanent Vertegenwoordiger van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO);

Filippijnen, met standplaats Manilla: Roderick Wols, nu flexibel inzetbare ambassadeur in de TZ Flexpool;

Ghana, met standplaats Accra: Hans Akerboom, nu plaatsvervangend directeur van de directie Protocol en Gastlandzaken;

Irak, met standplaats Bagdad: Rochus Pronk, nu hoofd mensenrechten bij de directie Multilaterale Organisaties en Mensenrechten;

Litouwen, met standplaats Vilnius: Caecilia Wijgers, nu hoofd Taskforce medische evacuaties Gaza;

Malta, met standplaats Valletta: Anke ter Hoeve-van Heek, nu coördinerend beleidsmedewerker bij het Internationaal Atoomenergieagentschap (IAEA) Wenen;

Moldavië, met standplaats Chisinau: Esselien van Eerten, tot zomer 2025 plaatsvervangend chef de poste in Kyiv;

Nieuw-Zeeland, met standplaats Wellington: Jacquelien Nienhuis, nu directeur van de directie Communicatie;

Oeganda, met standplaats Kampala: Angèle Samura, nu ambassadeur in Kinshasa;

Oekraïne, met standplaats Kyiv: Anne van Leeuwen, nu inspecteur bij de directie Inspectie, Signalering en Begeleiding;

Portugal, met standplaats Lissabon: Roland Martin, nu speciaal adviseur voor de directie Internationaal Ondernemen;

Tunesië, met standplaats Tunis: Dewi van de Weerd, nu hoofd Internationale Cultuureenheid tevens ambassadeur Culturele Samenwerking;

Vaticaanstad/Heilige Stoel, met standplaats Rome: Paul Bekkers, nu speciaal gezant voor Religie en Levensovertuiging;

Vietnam, met standplaats Hanoi: Remco van Wijngaarden, nu ambassadeur in Bangkok.

De ministerraad stemde in met de benoeming van 3 permanent vertegenwoordigers bij internationale organisaties: