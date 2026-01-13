Meer initiatieven Sociale Agenda Groningen en Noord-Drenthe van start

Dit jaar krijgen nog meer inwoners van Groningen en Noord-Drenthe hulp bij onder andere stress, armoede en sociale problemen. Meer kinderen krijgen via hun school hulp met praktische zaken, zoals een fiets of een bril, als daar thuis geen geld voor is. Ook kunnen dubbel zo veel jongeren deelnemen aan Route Rubicon. Via deze route kunnen jongeren die zijn uitgevallen op school alsnog een mbo 2-diploma halen.



Deze initiatieven maken onderdeel uit van de Sociale Agenda van Nij Begun die vorig jaar is vastgesteld. Jaarlijks maakt het kabinet hier 100 miljoen euro voor vrij, gedurende 30 jaar. Vandaag informeerden staatssecretaris Eddie van Marum (Herstel Groningen) en minister Mariëlle Paul (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) de Tweede Kamer over de voortgang van de Sociale Agenda.

Eerste projecten van start

De eerste projecten gingen na de zomer van start. Zo ging er geld naar extra culturele, sportieve en muzikale activiteiten op scholen. Ook was er aandacht voor digitale geletterdheid en het Gronings en Drents (Nedersaksisch).

Twee voorbeelden van deze projecten zijn Route Rubicon en het Jeugdeducatiefonds.

Route Rubicon dringt voortijdig schoolverlaten terug. Jongeren die om verschillende redenen zijn uitgestroomd uit het reguliere onderwijs, krijgen de kans om een mbo 2-diploma te halen. Met de uitbreiding vanuit de Sociale Agenda is er nu plek voor zo'n 120 studenten. Dat is een verdubbeling van wat het was.



Via het Jeugdeducatiefonds worden kinderen geholpen met praktische zaken, zoals een fiets of een bril. Ook helpt het fonds kinderen om mee te doen aan activiteiten, zoals een schoolreis, sport of cultuur. Vanaf september 2025 werden vijftig extra scholen in Groningen en Noord-Drenthe aangesloten bij het Jeugdeducatiefonds. In 2026 worden kinderen van honderd groepen 2 gescreend op taalachterstanden en geholpen deze in te lopen.

Verder werken aan mentaal welzijn

Het team van de Sociale Agenda zet zich de komende maanden in om nog meer maatregelen te starten. Hierbij is speciale aandacht voor mentaal welzijn. Voor jongeren komen verschillende programma’s om hun weerbaarheid te versterken. Daarnaast wordt Welzijn op recept uitgebreid. Hierdoor kunnen mensen met niet-medische problemen (door bijvoorbeeld stress, armoede of sociale problemen) bij een huisarts terecht. Zij worden dan doorverwezen naar een welzijnscoach.

Verlenging opdracht Henk Nijboer

De Sociale Agenda wordt uitgevoerd onder leiding van Henk Nijboer, die sinds december 2023 kwartiermaker is. Zijn opdracht wordt met één jaar verlengd. Hij zal zich richten op de verdere implementatie, borging en verankering van de Sociale Agenda. Dit gebeurt in samenwerking met regio en Rijk.

Onderdeel van de opdracht is het uitwerken van de organisatiestructuur, waarbij nadrukkelijk de samenhang met de Economische Agenda wordt gezocht. Vanaf 2027 zal er een stabiele, compacte uitvoeringsorganisatie zijn die bijdraagt aan het vergroten van de brede welvaart in Groningen en Noord-Drenthe.