Nederlandse verkenning Groenland afgerond

De 2 officieren van de Koninklijke Marine die in Groenland deelnamen aan de verkenning voor een gezamenlijke militaire oefening in het Arctisch gebied, hebben hun werkzaamheden volgens planning afgerond. Ze vertrekken vandaag uit Groenland.

De verkenning stond onder leiding van Denemarken. Meerdere NAVO-bondgenoten, waaronder Nederland, reisden naar Groenland om de opties voor een gezamenlijke oefening (Arctic Endurance) in kaart te brengen. De Nederlandse officieren hebben daarbij zowel operationele als logistieke expertise ingebracht. De voorbereidende werkzaamheden worden de komende periode vanuit Denemarken en Nederland voortgezet.

Een grotere inzet binnen NAVO-verband (Arctic Sentry) is een mogelijke volgende stap. Daarover wordt de komende tijd binnen de NAVO verder gesproken. Hier staat het kabinet positief tegenover.