Nederland stelt € 23 miljoen extra beschikbaar voor energiesteun Oekraïne

Nederland stelt dit jaar € 23 miljoen extra beschikbaar voor energiesteun aan Oekraïne. Dat maakt staatssecretaris Aukje De Vries van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp bekend tijdens haar bezoek aan het land.

De steun omvat het aankopen van gas in het buitenland, urgente reparaties van energiecentrales en het leveren van energiematerieel afkomstig van Nederlandse bedrijven, waaronder generatoren en kabels. Hiermee komt de totale Nederlandse bijdrage voor energie voor 2026 uit op € 133 miljoen.

Rusland heeft de afgelopen maanden grootschalige en doelgerichte aanvallen uitgevoerd op de energie-infrastructuur in Oekraïne, terwijl de temperaturen ver onder het vriespunt liggen. Hierdoor is de verwoesting groot en zitten miljoenen mensen zonder gas, water en stroom. De situatie is momenteel zo kritiek dat president Zelensky de noodtoestand voor de energietoestand heeft afgekondigd en de burgemeester van Kyiv inwoners oproept om te evacueren.