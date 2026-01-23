Antistoffen vogelgriepvirus gevonden bij melkkoe

Er zijn antistoffen van het vogelgriepvirus aangetroffen bij een melkkoe bij een melkveehouderij in de gemeente Noardeast-Fryslân in de provincie Friesland. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor actieve viruscirculatie van het vogelgriepvirus onder de melkkoeien op dit bedrijf. Ook zijn er geen signalen van verspreiding van vogelgriep bij andere melkveebedrijven.

Op 24 december 2025 kreeg de NVWA een melding over twee zieke katten. 1 van deze katten werd positief getest op vogelgriep en overleed 2 dagen later, lees hier de kamerbrief. Naar aanleiding van deze melding is bron- en contactonderzoek gedaan door de NVWA. Uit dat onderzoek bleek dat de kat van een melkveebedrijf afkomstig was.

Op 15 januari is het melkvee op dat bedrijf gescreend met een steekproef. Er waren op dat moment geen zieke dieren aanwezig. Uit onderzoek van de melkmonsters door de Wageningen Bioveterinary Research bleek dat er geen actief virus aanwezig was. Er is ook onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van antistoffen. Die werden gevonden bij de melkmonsters van 1 koe. Dat duidt op een doorgemaakte infectie met het virus bij die koe.

De NVWA heeft op 22 januari het bedrijf opnieuw bezocht. Bij alle aanwezige runderen zijn bloed- en melkmonsters afgenomen. Daaruit bleek dat er geen vogelgriepvirus is op het bedrijf. Komende week worden de uitslagen van de onderzoeken naar antistoffen verwacht. Zo weten we of er meer dieren in aanraking zijn geweest met het virus. Andere zoogdieren op het bedrijf, zoals honden, katten en paarden hebben op dit moment en de afgelopen periode geen ziekteverschijnselen. De mensen op het bedrijf en de dierenarts worden getest door de GGD.

Antistoffen tegen vogelgriep zijn, voor zover bekend, niet eerder aangetoond bij melkvee in Europa. Wel zijn er veel uitbraken met vogelgriep onder melkvee in de Verenigde Staten geweest. Een individuele besmetting van een melkkoe met vogelgriepvirus kan voorkomen. Het is belangrijk om te weten of dit tot verspreiding binnen en tussen bedrijven leidt. Er zijn geen aanwijzingen dat dit is gebeurd.

Veiligheid van melk

Het risico dat het in Europa heersende vogelgriepvirus H5N1 overgaat van dier naar mens is zeer klein. Ook het risico dat mensen vogelgriep krijgen door kip, eieren of rundvlees te eten, of via melkproducten, is heel klein. Eieren, vlees en melk voldoen aan strenge eisen. Melkproducten worden bijvoorbeeld zo verhit dat virussen doodgaan. Bovendien is de melk van de eerder besmette koe afgevoerd en niet gebruikt voor menselijke consumptie. Wel is het belangrijk om geen rauwe melkproducten van een met vogelgriep besmette koe te consumeren.

De vogelgriepsituatie in Nederland blijft zorgelijk. De situatie wordt scherp gemonitord en alle betrokkenen is gevraagd alert te blijven op mogelijke signalen.