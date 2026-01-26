Maatregelen voor vermindering regeldruk corporaties

De regeldruk voor woningcorporaties moet verder verminderen, zodat corporaties zich beter kunnen richten op het bouwen en onderhouden van woningen. Minister Mona Keijzer van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening werkt daarom aan wetgeving die de waardering van vastgoed makkelijker maakt. Corporaties zijn dan minder tijd kwijt aan de complexe berekeningen die nu vereist zijn. Afgelopen november kondigde Keijzer al aan dat ze de winst en verliesrekening voor corporaties gaat vereenvoudigen.

“Elke minuut die corporaties minder kwijt zijn aan administratie, kunnen ze besteden aan hun kerntaak: betaalbare woningen bouwen en onderhouden in leefbare wijken. Daarom blijven we samen met de sector werken aan minder regeldruk, goede afspraken en meer ruimte om te bouwen.” - minister Mona Keijzer

De maatregelen volgen op onderzoek van SEO Economisch Onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Aedes, de branchevereniging van woningcorporaties. Hieruit blijkt dat de regeldruk voor corporaties afgelopen jaren is verminderd, maar dat er ruimte blijft voor verbetering.

Vooral op het gebied van monitoring en verantwoording zijn de administratieve lasten lager geworden. De sector boekte veel vooruitgang dankzij onder andere gezamenlijke initiatieven van het ministerie, Aedes, de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Een voorbeeld is het in oktober afgesloten GRIP-convenant (Gezamenlijk Realiseren van Informatieverbetering en Procesverlichting), gericht op het eenvoudiger en veiliger uitwisselen van digitale gegevens via SBR-Wonen. Het convenant voorkomt dubbele rapportages en levert corporaties tijdswinst op bij hun verantwoording.

Europees besluit biedt kansen

In de Kamerbrief blikt Keijzer ook vooruit naar het nieuwe Europese kader voor betaalbare huisvesting. Dit besluit, dat in 2026 verder wordt uitgewerkt, geeft woningcorporaties meer ruimte om te bouwen voor middeninkomens én biedt kansen om de regeldruk verder te verminderen. Hoe dit precies vorm krijgt, wordt de komende maanden duidelijk.