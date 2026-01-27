Koning en minister van Economische Zaken bezoeken in kader van weerbare telecommunicatie het KPN Netwerk en Security Operations Center

Zijne Majesteit de Koning en minister van Economische Zaken Vincent Karremans brengen woensdagmiddag 4 februari een werkbezoek in het kader van weerbare telecommunicatie aan het KPN Netwerk en Security Operations Center in Hilversum.

Nederland is in hoge mate afhankelijk van een betrouwbare digitale infrastructuur. Bedrijven, overheid en huishoudens zijn continu verbonden via telecommunicatie. De digitale infrastructuur maakt de economie krachtig, maar ook kwetsbaar voor verstoringen door sabotage, cyberaanvallen en hybride dreigingen. KPN beheert een groot deel van de Nederlandse digitale infrastructuur, waaronder de vaste en mobiele netwerken.

De Koning en minister Karremans bezoeken het Security Operations Center (SOC) en Network Operations Center (NOC). In deze centra vindt securitymonitoring plaats van de netwerken van KPN en zijn klanten. De Koning en de minister gaan met medewerkers in gesprek over het voorkomen, detecteren en reageren op bedreigingen. Het team controleert onder meer identiteiten, servers, databases, netwerktoepassingen en websites om potentiële cyberaanvallen in realtime te ontdekken.

Vervolgens krijgen de Koning en de minister een toelichting en demonstratie van VodafoneZiggo over de nationale toepasbaarheid van het ‘Instant Network’ van de Vodafone Foundation. Dit is een mobiele noodoplossing die wereldwijd tijdens rampen wordt ingezet om connectiviteit tussen burgers, hulpverleners en overheidscommunicatie te herstellen.

Het werkbezoek wordt afgesloten met een rondetafelgesprek met KPN en partners, zoals Dutch Data Center Association, ambassadeur Zeekabel Coalitie en AMSIX. Het gesprek gaat over wat een weerbare digitale infrastructuur betekent voor een veilig en weerbaar Nederland, op korte en lange termijn.

De Koning brengt met regelmaat werkbezoeken samen met een minister of staatssecretaris. Tijdens deze bezoeken krijgt de Koning aan de hand van concrete voorbeelden te zien welke effecten het beleid van de bewindspersoon heeft in de praktijk en wat de uitdagingen zijn.