Koningin Máxima opent Internationaal Jaar van de Vrijwilliger

Hare Majesteit Koningin Máxima opent donderdagochtend 12 februari het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger in de Stadsschouwburg van Utrecht. Het jaar staat in het teken van ‘de kracht van doen’ en is een ode aan iedereen die zich inzet voor een ander. Vereniging VrijwilligerswerkNL organiseert de bijeenkomst. Staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg, Nicki Pouw-Verweij, is bij de opening aanwezig.

Koningin Máxima opent het jaar en gaat in gesprek met vrijwilligers over hun ervaringen en de rol van vrijwilligerswerk in de samenleving. Voorafgaand aan de opening buigen vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstellingen, fondsen, overheden en bedrijven zich over de vraag hoe de samenwerking verder kan worden versterkt. Zij verkennen hoe hun impact op maatschappelijke vraagstukken kan worden vergroot en presenteren hun ambities tijdens het plenaire programma.

Het Internationaal Jaar van de Vrijwilliger is door de Verenigde Naties uitgeroepen, omdat vrijwilligers een onmisbare rol spelen bij het versterken van sociale samenhang, het bevorderen van bestaanszekerheid en het bouwen aan een rechtvaardige, veerkrachtige en duurzame samenleving. Vrijwilligers dragen in hoge mate bij aan de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen.