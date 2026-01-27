Verruiming regelgeving om personeelstekort kinderopvang tegen te gaan

Sinds 2022 mogen kinderdagverblijven en bso’s voor de helft van hun formatie beroepskrachten in opleiding inzetten op de groep. Daarvoor was dit een derde. Het ging om een tijdelijke verruiming van de regels om personeelstekorten in de kinderopvang te verminderen en de werkdruk te verlichten. Staatssecretaris Jurgen Nobel (Participatie en Integratie) wil deze verruiming nu structureel maken. De nieuwe regels gaan gelden per 1 juli 2026.

De afgelopen jaren is gebleken dat de verruiming kinderopvangorganisaties flexibiliteit geeft tijdens pauzes of bij ziekte van personeel. Zij hoeven daardoor bijvoorbeeld minder vaak groepen te sluiten. Ook is de verwachting dat het personeelstekort in de kinderopvang voorlopig zal aanhouden.

Begeleidingsplan

Het inzetten van beroepskrachten in opleiding is aan regels gebonden. Voordat zij aan de slag kunnen, moet er een begeleidingsplan zijn waar de beroepskracht in opleiding, de praktijkbegeleider en de opleidingsbegeleider mee akkoord zijn. Goede begeleiding is belangrijk voor een verantwoorde inzet van beroepskrachten in opleiding en het behoud van de kwaliteit van de kinderopvang.

Reageren

De internetconsultatie voor de regeling ‘Structurele verruiming inzet beroepskrachten in opleiding’ loopt tot 24 februari 2026. Reageren kan via internetconsultatie.nl.