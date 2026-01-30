Benoeming directeur-generaal Cultuur en Media bij OCW

Youssef Louakili wordt directeur-generaal Cultuur en Media bij het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). De ministerraad heeft hiermee ingestemd op voorstel van minister Rijkaart van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De benoeming gaat in op 23 februari 2026.

Het Directoraat-Generaal (DG) Cultuur en Media is verantwoordelijk voor het beleid rondom cultuur (erfgoed, kunsten) en media (archief, creatieve industrie), met als doel een onafhankelijk, gevarieerd en toegankelijk cultuur- en media-aanbod te waarborgen voor de samenleving. Daarbij spelen grote uitdagingen, zoals digitalisering, kunstmatige intelligentie, druk en kritiek op de rechtsstatelijke instituties, (hybride) dreigingen en grote maatschappelijke ontwikkelingen. De culturele en mediasector staat bovendien voor ingrijpende transities, zoals de hervorming van de publieke omroep.

De directeur-generaal Cultuur en Media zorgt daarbij, samen met het managementteam, voor een toekomstgerichte koers voor de veelzijdige organisatie die verantwoordelijk is voor beleid, kennis en uitvoering. Hij is daarbij zowel strategisch als verbindend en werkt voor en mét de praktijk: de makers, overheden, instellingen, fondsen, musea en erfgoedorganisaties, mediapartijen en alle mensen die cultuur en media mogelijk maken.

Christianne Mattijssen, directeur van de directie Erfgoed & Kunsten bij het ministerie van OCW, neemt de functie tot 23 februari 2026 waar.

Mr. Y. (Youssef) Louakili is sinds juli 2021 directeur Media en Creatieve Industrie bij OCW. Daarvoor was hij onder andere hoofd Besturing, Stelsel en Juristen bij de directie Primair Onderwijs en plaatsvervangend hoofd Onderwijsinhoud en Kwaliteit Voortgezet Onderwijs bij hetzelfde ministerie. Youssef volgt op dit moment het leiderschapsprogramma TMG TOP van directoraat-generaal Algemene Bestuursdienst en in 2021 en 2022 nam hij deel aan het ABD Kandidatenprogramma. Hij begon zijn loopbaan als docent in het voortgezet onderwijs.

Deze benoeming kwam tot stand via de procedure voor de topmanagementgroep van de Algemene Bestuursdienst.