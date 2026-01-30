Benoeming lid Colleges financieel toezicht

De Rijksministerraad en de ministerraad hebben ingestemd met de benoeming van prof. dr. Paul Hilbers als het nieuwe lid namens Nederland van de drie Colleges financieel toezicht.

De heer Hilbers volgt Hans Hoogervorst op die oktober 2025 is benoemd tot voorzitter van het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft), het College Aruba financieel toezicht (Caft) en het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft BES). Zowel Paul Hilbers als Hans Hoogervorst starten met ingang van 1 februari 2026 in hun nieuwe functie.

Paul Hilbers heeft na zijn opleidingen wiskunde aan de Rijksuniversiteit Utrecht en econometrie en internationale economie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam een carrière in de financiële sector doorlopen. In die periode is hij langdurig verbonden geweest aan De Nederlandsche Bank, onder meer als Directeur Toezicht Beleid en Directeur Financiële Stabiliteit.

Hilbers heeft daarnaast diverse functies bekleed bij het Internationale Monetaire Fonds (IMF) in Washington, onder meer als lid van de Executive Board, een functie die hij tot eind 2024 bekleedde. Hij is emeritus-hoogleraar aan de Nyenrode Business Universiteit en heeft vele internationale en nationale publicaties op zijn naam staan over macro-economisch beleid, overheidsfinanciën, toezicht op de financiële sector en internationale economische betrekkingen.

De Colleges financieel toezicht zijn onafhankelijk en zien toe op de deugdelijkheid van de overheidsfinanciën van de landen Curaçao, Sint Maarten en Aruba en van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De colleges hebben een signalerende en adviserende rol.