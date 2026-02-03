Nederland verkoopt deel TenneT Duitsland aan de Duitse staat

De Nederlandse staat verkoopt 25,1% van de aandelen in TenneT Duitsland aan de Duitse staat, via de investeringsbank KfW. De Duitse staat verwerft daarmee een minderheidsbelang in de onderneming. De Nederlandse en Duitse staat, TenneT en drie private investeerders (APG, GIC en Norges Bank Investment Management) die eerder zijn ingestapt, hebben daarover een akkoord bereikt.

TenneT Duitsland heeft, als gevolg van de energietransitie, aanvullend kapitaal nodig om het Duitse stroomnet te versterken. Daarom zijn vorig jaar drie private investeerders aangetrokken die maximaal 46% van de aandelen krijgen. Nu koopt ook de Duitse staat zich voor 25,1% in. Zij betaalt aan TenneT daarvoor dezelfde prijs per aandeel als de private investeerders vorig jaar deden. Dit komt in 2026 neer op circa 3,3 miljard euro. Daarbovenop komt er, bij een gelijkblijvende kapitaalbehoefte, uiterlijk in 2029 nog eens zo’n 1,5 miljard euro vanuit de private investeerders aan opbrengsten binnen.

TenneT Holding behoudt na de verkoop zo’n 28,9% van de aandelen in TenneT Duitsland. Daarmee behoudt TenneT Holding een vetorecht bij belangrijke beslissingen. Het is van belang dat de synergievoordelen die ontstaan door de samenwerking tussen TenneT Nederland en Duitsland in stand blijven. Daar wordt actief op ingezet. Zo blijven de twee bedrijven samenwerken bij het realiseren van infrastructuur om windparken op de Noordzee aan te sluiten op het stroomnet.

Minister Heinen (Financiën) noemt het goed dat de Duitse staat nu ook deelneemt. “Het is belangrijk dat wij als buurlanden en binnen Europa goed samenwerken, ook op het gebied van ons energienetwerk. Deze investering draagt daaraan bij en versterkt tegelijkertijd de financiële positie van TenneT Duitsland. Ook levert het geld op voor de schatkist, wat ingezet kan worden voor andere investeringen”, aldus Heinen.

Met hun deelname gaat de Duitse staat actief bijdragen aan de kapitaalbehoefte van TenneT Duitsland, wat de financiële positie versterkt. Daarnaast kopen zij direct aandelen van TenneT, wat geld oplevert voor de Nederlandse schatkist. Met de opbrengsten wordt een deel van een lopende lening van de Nederlandse staat afgelost. Deze aflossing wordt in de Voorjaarsnota 2026 in de boeken van het Rijk verwerkt.