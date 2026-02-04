Tielen geeft startschot voor Nationale Werkagenda Vrouwengezondheid

Tijdens de werkconferentie Vrouwengezondheid ondertekende staatssecretaris Judith Tielen (VWS) als eerste, van de twaalf ondertekenaars, het convenant “Samen in actie voor betere vrouwengezondheid”. Bij de conferentie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en ZonMw waren ruim 200 professionals aanwezig. Medisch specialisten, professionals uit het sociaal domein, bedrijven, arbo-artsen en beroepsverenigingen spreken zich uit voor gezamenlijke en actieve inzet voor betere gezondheid en zorg voor alle vrouwen en meisjes in Nederland. De Werkagenda Vrouwengezondheid draagt daaraan bij met acties op het gebied van medische zorg, preventie, sport, mentale gezondheid en innovatie.

Staatssecretaris Tielen: ‘De gezondheid van vrouwen behoeft andere diagnostiek, andere behandeling en andere medicatie. Ik zou willen dat vrouwen even lang in even goede gezondheid leven als mannen. De hele samenleving heeft hierin een rol te spelen. Daarom is het zo fantastisch dat vandaag zo’n 200 partijen niet alleen aandacht hebben voor dit onderwerp, maar ook vast stellen wat zij zelf kunnen bijdragen.

Dagvoorzitter Jet Bussemaker: ‘De helft van de bevolking bestaat uit vrouwen. Dat is geen groepje. Het zou vanzelfsprekend moeten zijn om structureel en passend aan te sluiten op hun zorgbehoeften’.

ZonMw-voorzitter Arfan Ikram: ‘ZonMw werkt al sinds 2012 aan vrouwengezondheid en wil graag samen met veldpartijen doorpakken bij de broodnodige kennisontwikkeling. Mannen en vrouwen zijn wel gelijkwaardig, maar niet identiek.’

Klachten te vaak gemist

Vrouwen lopen veel langer met onbegrepen of onderschatte klachten dan de gemiddelde man. Het kan gaan om problemen met betrekking tot menstruatie, bekkenbodemproblemen of mentale gezondheid. Late of foute diagnoses leiden tot persoonlijk leed én maatschappelijke kosten, door hogere zorguitgaven, ziekteverzuim en minder participatie. Snellere herkenning en passende zorg leveren naar schatting jaarlijks minimaal € 7,6 miljard aan baten op, blijkt uit eerder onderzoek.

Van strategie naar actie

De werkconferentie is de start van de Nationale Werkagenda Vrouwengezondheid die voortvloeit uit de Nationale Strategie 25-30. De strategie benadrukt dat vrouwengezondheid verder reikt dan de gezondheidszorg alleen. Het gaat om lichamelijke, mentale en sociale gezondheid, in alle levensfasen. Met de Werkagenda willen overheid en betrokken partijen deze visie vertalen naar concrete acties en duidelijke ambities voor een gezonde toekomst van vrouwen in Nederland.

Brede coalitie van ondertekenaars

Met het convenant spreken partijen af om vrouwengezondheid blijvend op de agenda te zetten, bestaande initiatieven te versterken, kennis en data te delen en samen nieuwe acties te starten. Deze afspraken worden gebundeld in één gezamenlijke Werkagenda, die dit voorjaar verschijnt. De eerste organisaties zetten tijdens de Werkconferentie al hun handtekening, met daarbij een specifieke belofte over hun eigen bijdrage. De verwachting is dat de komende maanden diverse organisaties dit voorbeeld volgen, in de aanloop naar de Werkagenda.

