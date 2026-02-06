Minister-president Schoof aanwezig bij de European Industry Summit

Minister-president Schoof is op 11 februari 2026 aanwezig bij de European Industry Summit in Antwerpen, België. Tijdens deze top spreken Europese politieke leiders en de Europese industrie in een open dialoog over versterking van de geo-economische positie van Europa. Thema’s zijn onder andere het verminderen en versimpelen van regelgeving voor bedrijven en de noodzaak van investeringen in innovatie, met name gericht op de digitale en duurzame transities.