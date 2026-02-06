Ministerraad stemt in met Woningwet BES-eilanden

De ministerraad heeft ingestemd met de Woningwet BES. Dit wetsvoorstel moet zorgen voor de bouw van meer betaalbare sociale huurwoningen op de BES-eilanden (Bonaire, Sint Eustatius en Saba) door woningstichtingen op de eilanden betere toegang te geven tot financiering. Het wetsvoorstel is afgelopen zomer in internetconsultatie geweest en wordt nu voor advies aan de Raad van State voorgelegd. Daarna volgt de behandeling in de Tweede en Eerste Kamer.

Woningstichtingen kunnen door de nieuwe wet een aanvraag doen om een officiële status te krijgen als toegelaten instelling. Daarmee komen ze onder toezicht te staan van de Autoriteit woningcorporaties. Hierdoor kunnen zij deelnemen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw, dat leningen garandeert en financiering tegen lagere rente mogelijk maakt.

Meer woningen en betere leefbaarheid

De verbeterde toegang tot financiering stelt woningstichtingen in staat om meer sociale huurwoningen te bouwen, bestaande woningen beter te onderhouden en te investeren in de leefbaarheid van wijken. Dat is hard nodig, omdat het tekort aan betaalbare woningen op de eilanden groot is, vooral voor mensen met een laag- en middeninkomen. Het wetsvoorstel draagt daarmee ook bij aan de aanpak van armoede.

De Woningwet BES wordt uiteindelijk opgenomen als een apart hoofdstuk in de Woningwet en is specifiek toegesneden op de lokale omstandigheden op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.