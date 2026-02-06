Vacature vice-president Raad van State

De vacature van vice-president van de Raad van State is vanaf vandaag opengesteld. De vacature sluit op 27 februari 2026.

De vacature is vandaag gepubliceerd in de Staatscourant

De bijbehorende profielschets is te vinden op www.rijksoverheid.nl/profiel-vp-raadvanstate

De huidige vice-president van de Raad van State, Thom de Graaf, maakte op 3 november 2025 bekend dat hij zijn functie op 1 juli 2026 neerlegt. Daardoor is de functie van vice-president van de Raad van State vanaf die datum vacant.