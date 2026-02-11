60 miljoen voor innovatieve bedrijven in Noord-Nederland

Bedrijven in Groningen en Noord-Drenthe kunnen vanaf vandaag financiering aanvragen bij het ‘Fonds Economische Agenda Startkapitaal'. Het fonds is onderdeel van de Economische Agenda van Nij Begun. Nij Begun is de kabinetsreactie op de parlementaire enquête naar de aardgaswinning.

Ondernemers met ambitieuze plannen in Groningen en Noord-Drenthe lopen vaak vast zodra de financiering in beeld komt. Voor banken is het risico te groot, en andere investeerders haken af. Juist om die veelbelovende ideeën wel kans te geven, is vanuit de Economische Agenda daarom het ‘Fonds Economische Agenda Startkapitaal’ opgericht. Dit fonds biedt innovatieve bedrijven en vernieuwende projecten in de regio het financiële duwtje in de rug dat nodig is om door te groeien. Via de Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij (NOM) kunnen ondernemers financiering aanvragen van2,5 tot 25 miljoen euro. Met een totaalbudget van 60 miljoen euro investeert het fonds doelgericht in een sterke, toekomstbestendige regionale economie.

Staatssecretaris Van Marum is blij dat ondernemers vanaf vandaag financiering kunnen aanvragen bij het fonds: “Hierdoor wordt het voor grote én kleine ondernemers in Groningen en Noord-Drenthe aantrekkelijker om in het gebied te blijven of uit te breiden. Dat is een mooie kans voor de regio. Hier kunnen ook andere sectoren, waaronder de zorg en het onderwijs, van profiteren.”

Economische Agenda

Het Fonds Economische Agenda Startkapitaal is een initiatief van de Economische Agenda van Nij Begun. De Economische Agenda is gericht op brede investeringen die de hele regio versterken rond de thema’s onderwijs, kennis en arbeidsmarkt, ruimte voor bedrijvigheid, digitalisering en profilering. Daarnaast zet de agenda in op investeringen in vijf specifieke sectoren, namelijk: duurzame energie, gezondheid, landbouw, industrie en vrije tijdseconomie. Het kabinet heeft hiervoor van 2026 tot 2056 (dertig jaar) 100 miljoen euro per jaar beschikbaar gesteld en daarnaast een eenmalig Startkapitaal van 250 miljoen euro.

Investeren met het Startkapitaal

Vooruitlopend op de regelingen die nog komen, is dit fonds opgericht om te kunnen investeren in de regio vanuit het Startkapitaal gericht op brede welvaart. Elke investering moet direct bijdragen aan de strategische doelen en de vijf thema’s van de Economische Agenda. De projecten zullen bijdragen aan het verdienvermogen en werkgelegenheid in de provincie Groningen of de Noord-Drentse gemeenten Noordenveld, Aa en Hunze of Tynaarlo.

Lokaal samenwerken

Bij de uitvoering van de Economische Agenda wordt zoveel mogelijk gebruikgemaakt van bestaande organisaties en structuren. Daarom is het fonds ondergebracht bij de NOM, die het fonds beheert. Ondernemers kunnen een intake aanvragen via www.fondsstartkapitaal.nl