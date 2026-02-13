Minister-president Schoof bezoekt AI Impact Summit in India

Minister-president Schoof is van 18 tot en met 20 februari 2026 in India. Op 18 en 19 februari neemt de minister-president deel aan de AI Impact Summit in New Delhi, de grootste mondiale AI top. Nederland zal deze top gebruiken om zich te presenteren als partner voor samenwerking op AI. Nederland wil strategische partnerschappen versterken en samenwerkingen aangaan die zich richten op handel, investeringen, innovatie, kennis en talent. Ook wil Nederland meer samenwerking tussen landen die streven naar een veilige, verantwoorde en duurzame digitale toekomst op basis van brede internationale samenwerking en afspraken.

Aansluitend reist de minister-president door naar Bangalore en brengt op 20 februari een bezoek aan de Philips Innovation Campus, bekijkt een project van Arcadis en spreekt op een Indiase universiteit met professoren en deep tech start-ups die hun AI-innovaties en prototypes presenteren op het gebied van landbouw, gezondheid en ruimtevaart.