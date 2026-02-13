Uitkomsten bekend naar extra onderzoeken Nederlandse wapeninzet Hawija in 2015

Naar de Nederlandse wapeninzet tegen een ISIS bommenfabriek in 2015 in het Iraakse Hawija zijn aanvullende onderzoeken gedaan. Minister Ruben Brekelmans heeft de uitkomsten vandaag gedeeld met de Tweede Kamer.

De aanvullende onderzoeken zijn gestart nadat er ontbrekende videobeelden waren getraceerd. Een Nederlandse F-16 had die gemaakt in de ochtend na de aanval op de bommenfabriek.

Persoonsgericht onderzoek

Uit een persoonsgericht onderzoek blijkt dat de betrokken detachementscommandant het zogeheten After Action Report in de gegeven omstandigheden zorgvuldig, volledig en naar waarheid heeft opgemaakt, met inachtneming van de daarvoor geldende regelgeving, aanwijzingen en uitvoeringspraktijk. De commissie bestaande uit 3 onafhankelijke externen concludeert dat de detachementscommandant daarbij steeds integer heeft gehandeld.

Addendum

De Commissie-Sorgdrager besloot haar onderzoek te heropenen en een addendum op haar rapport op te stellen. Dit bevat hernieuwde bevindingen, conclusies en aanbevelingen ten aanzien van de teruggevonden F-16 beelden, de informatieplicht aan de Kamer, de inlichtingenpositie van Defensie en archivering.



De Commissie-Sorgdrager scherpt in haar addendum onder meer eerdere conclusies aan over de wijze waarop er door achtereenvolgende kabinetten verantwoording is afgelegd. De aangescherpte aanbevelingen op dit punt hebben betrekking op verbeteringen in de informatiehuishouding en archivering.

Brekelmans geeft aan dat de gebrekkige informatievoorziening en transparantie richting Kamer niet zo hadden mogen gebeuren. In de kabinetsreactie op het rapport bood het kabinet daar afgelopen jaar opnieuw excuses voor aan. Dit gebeurde niet alleen voor het onjuist en onvolledig informeren van de Kamer, maar ook omdat het zo lang duurde voordat alle informatie beschikbaar was.

Videobeelden

De Commissie-Brouwer onderzocht wanneer de vorig jaar getraceerde videobeelden zijn gemaakt, hoe en waarom deze destijds zijn opgeslagen en gebruikt, en in welke archieven ze zijn opgeslagen en uiteindelijk zijn getraceerd. Ook deze vragen zijn nu beantwoord.

De Commissie geeft in haar rapport (menselijke en organisatorische) verklaringen voor het feit dat de originele beelden niet op tijd bij de Commissie-Sorgdrager terecht zijn gekomen. De Commissie-Brouwer wijst in dit kader op misverstanden, tekortkomingen, functiewisselingen, spraakverwarring en het verstrijken van de tijd. De commissie wijst ook op werkwijzen en organisatorische aspecten die zijn samengevallen met de behandeling van de uitvragen van de Commissie-Sorgdrager door het ministerie.



De conclusies van de Commissie-Brouwer maken volgens de minister duidelijk dat Defensie veel moet investeren in de informatiehuishouding en archivering.

Projecten gemeenschap

In de kabinetsreactie vorig jaar kondigde Brekelmansmeerdere maatregelen ter verbetering aan. De aanvullende onderzoeken onderstrepen het belang hiervan. Defensie gaat hier voortvarend mee verder.

Daarnaast vindt Brekelmans het belangrijk voortgang te boeken met de totstandkoming van nieuwe projecten die ten goede komen aan de getroffen gemeenschap in Hawija.