Vernieuwd Strategisch Beurzenprogramma geeft Nederlandse bedrijven meer kansen op de internationale markt

Op 16 februari is het vernieuwde Strategisch Beurzenprogramma gepubliceerd. Dit programma helpt brancheverenigingen door middel van subsidies om een Nederlands paviljoen op te zetten op internationale vakbeurzen.

Met de vernieuwing is het programma simpeler en voorspelbaarder gemaakt. Zo zijn er duidelijke voorwaarden en weten aanvragers eerder of zij mee kunnen naar een beurs. Dit soort versimpelingen helpt het Nederlandse midden- en kleinbedrijf bij ondernemen in het buitenland.

Staatssecretaris Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp Aukje de Vries: “Met het vernieuwde programma bieden we Nederlandse ondernemers meer kansen op de internationale markt. In het buitenland ligt de sleutel om ons land welvarend en weerbaar te houden, ons handelsbeleid helpt daarbij.”

Het strategisch beurzenprogramma is onderdeel van het bredere handelsinstrumentarium en wordt in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). De eerste openstellingsronde van het vernieuwde programma loopt van 23 februari tot 20 maart 2026. Het jaarlijks budget is € 2,6 miljoen.

Meer informatie over het Strategisch Beurzenprogramma is te vinden op de website van de RVO.