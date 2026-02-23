Nieuwe minister Buitenlandse Zaken en minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Op 23 februari 2026 zijn de nieuwe bewindslieden van kabinet-Jetten beëdigd. Tom Berendsen (CDA) is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken en Sjoerd Sjoerdsma (D66) de nieuwe minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

Tom Berendsen: minister van Buitenlandse Zaken

Tom Berendsen is de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken. Hij volgt David van Weel op. Berendsen vertegenwoordigde Nederland sinds 2019 in het Europees Parlement en was daar delegatieleider van het CDA.

Minister Berendsen: “De wereld om ons heen verandert, onze vrijheid en onze welvaart staan onder druk. Ik ben optimistisch dat wij samen met Europese en internationale partners onze positie in de wereld kunnen beschermen. Door over onze dijken te kijken en samen te werken met landen die onze waarden delen. En door nieuwe strategische partnerschappen aan te gaan. Zo maken we Nederland en Europa sterker. Voor onszelf en generaties na ons.”

Volg de minister van Buitenlandse Zaken op sociale media

Sjoerd Sjoerdsma: minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Sjoerd Sjoerdsma is minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Hij volgt Aukje de Vries op. Sjoerdsma was ruim 11 jaar Kamerlid voor D66 en werkte eerder als diplomaat voor het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Minister Sjoerdsma: “Internationale samenwerking is cruciaal voor Nederland. In een onrustige wereld kiezen we daarom voor een sterk handelsbeleid en investeren we weer in ontwikkelingssamenwerking. We zorgen dat onze partners meeprofiteren en dat we waarden zoals democratie en mensenrechten stevig beschermen. Zo versterken we onze welvaart, weerbaarheid en veiligheid.”

Volg de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking op sociale media

Staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp wordt minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De functie van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingshulp maakt weer plaats voor een ministerpost. Ook is in de functietitel ‘Ontwikkelingshulp’ vervangen door ‘Ontwikkelingssamenwerking’.