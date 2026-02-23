Ontslagverlening en benoeming kabinet

Mededeling van het Kabinet van de Koning:

Zijne Majesteit de Koning heeft vandaag, 23 februari 2026, op hun verzoek en op voordracht van de minister-president, op de meest eervolle wijze ontslag verleend aan:

H.W.M. Schoof, minister-president en minister van Algemene Zaken

M.C.G. Keijzer, viceminister-president, minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening en minister voor Asiel en Migratie;

F. van Oosten, minister van Justitie en Veiligheid;

F. Rijkaart, minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

G. Moes, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

R.P. Brekelmans, minister van Defensie;

R. Tieman, minister van Infrastructuur en Waterstaat;

F.M. Wiersma, minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur;

M.L.J. Paul, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

J.A. Bruijn, minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

en aan:

A. de Vries, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken;

A.C.L. Rutte, staatssecretaris van Justitie en Veiligheid;

E. van Marum, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

K.M. Becking, staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

E.H.J. Heijnen, staatssecretaris van Financiën;

S.Th.P.H. Palmen, staatssecretaris van Financiën

G.P. Tuinman, staatssecretaris van Defensie;

A.A. Aartsen, staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat;

J.F. Rummenie, staatssecretaris van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur;

J.N.J. Nobel, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid;

N.J.F. Pouw-Verweij, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

J.Z.C.M. Tielen, staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Koning heeft geen ontslag verleend aan:

D.M. van Weel, met dien verstande dat hij op de meest eervolle wijze wordt ontheven van de leiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken en van de leiding van het ministerie van Asiel en Migratie, en hem te belasten met de leiding van het ministerie van Justitie en Veiligheid;

E. Heinen, Minister van Financiën en hem te blijven belasten met de leiding van het ministerie van Financiën;

V.P.G. Karremans, met dien verstande dat hij op de meest eervolle wijze wordt ontheven van de leiding van het ministerie van Economische Zaken, en hem te belasten met de leiding van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat;

S.Th.M. Hermans, met dien verstande dat zij op de meest eervolle wijze wordt ontheven van de hoedanigheid van viceminister-president en van de leiding van het ministerie van Klimaat en Groene Groei, en haar te belasten met de leiding van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

De Koning heeft voorts benoemd:

R.A.A. Jetten, tot minister-president en minister van Algemene Zaken;

D. Yeşilgöz-Zegerius, tot 1e viceminister-president en minister van Defensie;

G. van den Brink, tot 2e viceminister-president en minister Asiel en Migratie;

T.B.W. Berendsen, tot minister van Buitenlandse Zaken;

P.E. Heerma, tot minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

R.M. Letschert, tot minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;

H.G. Herbert, tot minister van Economische Zaken en Klimaat;

J. van Essen, tot minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur;

J.A. Vijlbrief, tot minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

S.W. Sjoerdsma, tot minister Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

E. Boekholt-O’Sullivan, tot minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening;

S. van Veldhoven-van der Meer, tot minister van Klimaat en Groene Groei;

A.A. Aartsen, tot minister van Werk en Participatie;

W.R.C. Sterk, tot minister van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport.

alsmede: