Waardevermeerderingsregeling Groningenveld voor de laatste keer open

Vanaf 12 maart gaat de ‘Regeling waardevermeerdering gebouwen gaswinning Groningenveld’ voor de laatste keer open. Via deze regeling kunnen eigenaren een subsidie van maximaal € 4000 krijgen voor het verduurzamen van hun gebouw.

Gebouwen met schade

De subsidie bestaat sinds 2017 en is bedoeld als compensatie voor de trage afhandeling van aardbevingsschade als gevolg van gaswinning uit het Groningenveld of de gasopslag Norg. Die compensatie bestaat uit een schadevergoeding die gericht is op het verduurzamen van woningen en gebouwen. Inwoners die voor minstens € 1000 erkende aardbevingsschade hebben, bijvoorbeeld een schaderapport van het IMG, kunnen maximaal € 4000 subsidie aanvragen. De subsidie is voor energiebesparende of verduurzamingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp. De subsidie wordt uitgevoerd door Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN).

Laatste keer open

Het maximale budget voor deze regeling is bijna bereikt. Er is nu nog ruim 15 miljoen euro beschikbaar. De subsidie wordt daarom nu voor de laatste keer verlengd tot uiterlijk 1 september 2026. Als het resterende budget eerder op is, stopt de subsidie eerder.

Voorbereiden

Inwoners die nog geen gebruikgemaakt hebben van de subsidie, kunnen deze vanaf 12 maart alsnog aanvragen. Ze kunnen de aanvraag alvast voorbereiden, bijvoorbeeld door een offerte op te vragen voor de werkzaamheden die ze willen laten uitvoeren. Het is daarbij belangrijk dat ze de offerte pas tekenen nadat ze de schade-erkenning hebben ontvangen. Meer informatie over de voorwaarden staat op de website van het SNN.