Concensusrijkswet Houdbare overheidsfinanciën Aruba weer stap dichterbij

Het voorstel voor een rijkswet houdbare overheidsfinanciën Aruba (HOFA) gaat voor advies naar de Raad van State van het Koninkrijk. Daar heeft de Rijksministerraad vandaag mee ingestemd. Daarmee is, na afronding van de consultatie, weer een volgende stap gezet in de totstandkoming van dit gezamenlijke wetsvoorstel van Aruba en Nederland.

In de consensusrijkswet HOFA zijn de richtlijnen vastgelegd voor het bereiken en behouden van gezonde overheidsfinanciën van Aruba. Een verantwoorde begroting en goed financieel beheer dragen daaraan bij. De consensusrijkswet gaat hand in hand met de ‘Landsverordening waarborging houdbare overheidsfinanciën (Lwho)’. Dit is een wet van het land Aruba zelf. De normen in de rijkswet en de landsverordening zijn gebaseerd op aanbevelingen van het Internationaal Monetair Fonds.

Lagere rentelasten

Als de wet eenmaal van kracht is, kan Aruba gebruik maken van een leenfaciliteit bij Nederland. Zo kan het land tegen dezelfde gunstige voorwaarden die Nederland heeft, geld lenen voor het doen van publieke investeringen. Daarnaast is Nederland bereid om een deel van de Arubaanse leningen op de Amerikaanse kapitaalmarkt te herfinancieren. Verder is afgesproken dat Aruba een lagere rente gaat betalen op de lening die ze bij Nederland is aangegaan tijdens de covidpandemie. Al deze afspraken zorgen ervoor dat de rentelasten van Aruba dalen. De rente die Aruba bespaart kan gebruikt worden voor investeringen in eigen land, zoals bijvoorbeeld in onderwijs, zorg en economie.

Staatssecretaris Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Eric van der Burg: “Er is weer een belangrijke stap gezet op weg naar gezonde overheidsfinanciën voor Aruba. Nederland en Aruba werken sinds medio 2024 samen aan het wetsvoorstel zodat de Arubaanse regering ook op langere termijn méér investeringen kan doen die goed zijn voor de inwoners en de economie. Hiermee worden houdbare overheidsfinanciën, toezicht en de leenfaciliteit, net als voor Curaçao en Sint Maarten in een rijkswet geregeld. Ik ben blij dat we hier samen de schouders onder zetten.”