Wet intrekken Nederlanderschap naar Raad van State

Het moet mogelijk blijven om het Nederlanderschap in te trekken van individuen boven de 18 jaar die zich in het buitenland bij een terroristische organisatie hebben aangesloten en een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid. De Rijksministerraad heeft ingestemd met het vragen van advies aan de Raad van State over dit wetsvoorstel. Het intrekken van het Nederlanderschap op de genoemde grond is een al bestaande bevoegdheid, alleen komt dit per 1 maart 2027 te vervallen. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet deze bevoegdheid permanent te maken.

Minister Van Weel van Justitie en Veiligheid: “Personen die zich aansluiten bij terroristische organisaties buiten Nederland zijn een gevaar voor onze samenleving. Deze wet zorgt ervoor dat het mogelijk blijft het Nederlanderschap in te trekken, als dat nodig is om de nationale veiligheid te beschermen, zodat zij niet terug kunnen keren naar Nederland. Daarmee bewaken wij onze grenzen proactief en houden wij ons Koninkrijk veilig.”

Gevaar voor het Koninkrijk

Nederlanders die zich in het buitenland aansluiten bij een terroristische organisatie kunnen een bedreiging zijn voor de nationale veiligheid. Zij dompelen zich onder in geweld en werken vaak met wapens en explosieven. Nederland is gebaat bij het voorkomen van de terugkeer van deze personen. Deze wet zorgt er daarom voor dat het mogelijk blijft om het Nederlanderschap in te trekken wanneer zij zich in het buitenland bevinden, om zo terugkeer naar het Koninkrijk te voorkomen. Hiervoor is geen voorafgaande strafrechtelijke veroordeling nodig.

De wet

Door het intrekken van het Nederlanderschap van deze persoon, ontneemt de Nederlandse overheid diegene het recht om terug te keren naar Nederland. Tegelijk met de intrekking wordt deze persoon tot ongewenst vreemdeling verklaard. De intrekking en ongewenstverklaring hebben als resultaat dat legale terugkeer naar Nederland of andere delen van het Koninkrijk onmogelijk is en illegale terugkeer bemoeilijkt wordt. Dit staat los van eventuele strafrechtelijke vervolging van deze personen.

Het vervolg

De Raad van State zal eerst advies uitbrengen. Nadat de regering het advies heeft verwerkt, wordt het wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer.