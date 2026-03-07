Onderzoek naar vogelgriep in Emmen

In Emmen, provincie Drenthe, wordt onderzoek gedaan naar vogelgriep bij een dierenpark. Dit wordt gedaan omdat er aanwijzingen waren van de aanwezigheid van het virus bij enkele dode vogels. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft tot op heden geen vogelgriep vast kunnen stellen bij levende vogels in het dierenpark. De NVWA zal de komende tijd samen met de dierentuin de situatie nauwlettend in de gaten houden. De dieren zullen gedurende drie weken worden gemonitord. Het betreffende deel van het dierenpark blijft de komende periode afgesloten voor het publiek.

Landelijke maatregelen

Er geldt sinds 16 oktober 2025 een landelijke ophok- en afschermplicht in Nederland. De ophokplicht is van toepassing op alle commercieel gehouden vogels. De afschermplicht geldt voor niet-commercieel gehouden risicovogels (bijvoorbeeld hobbymatig gehouden kippen).

Sinds 26 november 2025 is het landelijke bezoekverbod van vogelverblijfplaatsen die onderdeel zijn van een inrichting met commercieel gehouden vogels, aangescherpt. Bezoek aan deze inrichtingen is alleen toegestaan indien het bezoek noodzakelijk is voor de volksgezondheid, diergezondheid, het dierenwelzijn of de gezondheid van in de stal aanwezige personen.