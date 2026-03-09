Kabinet besluit Zr.Ms. Evertsen in te zetten in Middellandse Zee

Het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Evertsen wordt van deze week tot begin april ingezet in het oostelijk deel van de Middellandse Zee. Het fregat gaat daar een bijdrage leveren ter verdediging van de Carrier Strike Group, de verdediging van Cyprus en bondgenootschappelijk grondgebied. Dat melden de ministers Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken) en Dilan Yeşilgöz-Zegerius (Defensie) vandaag aan de Eerste en Tweede Kamer.

Minister Berendsen: “Met deze inzet toont Nederland bondgenootschappelijke solidariteit en dragen we bij aan Europese samenwerking in het kader van de bescherming van de internationale rechtsorde.”

Minister Yeşilgöz-Zegerius: “Zr.Ms. Evertsen heeft unieke capaciteiten om dreigingen vanuit de lucht al van grote afstand te detecteren. Daarmee kan de bemanning zichzelf en bondgenoten beschermen. Door samen met de Fransen te opereren versterken we bovendien het optreden in Europees verband.”

Het gaat om een defensieve inzet vanwege de recente ontwikkelingen in het Midden-Oosten en de aanvallen van Iran op omliggende landen, waaronder een aantal partners van Nederland. Hiermee draagt Nederland bij aan Europese samenwerking om de internationale rechtsorde te beschermen. Ook laat Nederland zien dat het solidair is met zijn Europese partners.

Onderdeel van vlootverband

Het luchtverdedigings- en commandofregat Zr.Ms. Evertsen maakt sinds 4 februari deel uit van het vlootverband met het Franse vliegdekschip Charles de Gaulle. Frankrijk heeft Nederland vorige week verzocht tot blijvende ondersteuning in het vlootverband. De sensoren en wapensystemen van Zr.Ms. Evertsen zijn goed geschikt voor het verdedigen van een scheepsverband tegen de dreiging van drones en raketten.