Strategische olievoorraden ingezet om prijzen te dempen

Nederland zal een deel van zijn strategische olievoorraden op de markt zetten samen met ruim 30 andere landen onder coördinatie van het Internationaal Energie Agentschap (IEA). Het IEA heeft besloten om 400 miljoen vaten olie vrij te geven uit de strategische olievoorraden van de deelnemende landen. Dit besluit volgt op de spanningen en verstoringen op de oliemarkt door de situatie in het Midden-Oosten en heeft als doel om de flink gestegen internationale olieprijs te dempen.

Minister van Veldhoven, Klimaat en Groene Groei: “De prijsstijgingen op de internationale oliemarkt is zorgwekkend door het conflict in Iran en omgeving. Olieprijzen en de prijzen van olieproducten als diesel en kerosine zijn daardoor overal flink gestegen. Juist door gecoördineerd samen te werken met een grote groep landen kunnen we impact maken op de wereldmarkt.”

Het besluit is bedoeld om rust op de wereldoliemarkt terug te brengen en verdere prijsstijgingen te voorkomen. Nederland zal volgens de verdeling van het IEA ongeveer 5,36 miljoen vaten olie (circa 727 kiloton) beschikbaar stellen uit de nationale strategische voorraad, ruwweg 20% van de totale Nederlandse strategische voorraad. Ook na deze inzet blijft Nederland beschikken over ruime strategische voorraden van ruwe olie en olieproducten, zoals diesel en kerosine, om eventuele toekomstige schaarste op te vangen.



Op de website van COVA staat meer informatie over strategische olievoorraden in Nederland.