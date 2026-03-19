Rotterdam The Hague Airport blijft sterke luchthaven, maar met minder hinder

Rotterdam The Hague Airport gaat de komende jaren maatregelen treffen om de hinder rond de luchthaven te beperken. Het vliegveld gaat ’s nachts bijna helemaal dicht, en in de ochtend en avond zal er minder worden gevlogen.

Van groei kan vanaf 2030 weer sprake zijn, mits het binnen de geluidsruimte past en het gaat om vliegtuigen die elektrisch vliegen, op waterstof, of op duurzame brandstof.

Dit is vastgelegd in het ontwerp van het nieuwe Luchthavenbesluit (LHB) voor Rotterdam The Hague Airport, dat deze week naar de Kamer is gestuurd. De komende 6 weken kan iedereen zijn of haar mening geven over het nieuwe LHB. Doel is om de nieuwe regels uiterlijk volgend jaar april vast te stellen.

Aantal vluchten, meetpunten voor geluid en luchtkwaliteit

Per jaar mogen er maximaal 17.860 vluchten worden uitgevoerd. Dat zijn er ongeveer even veel als in 2019. In de nacht, van 23.00 tot 07.00 uur, wordt in principe niet gevlogen maar wordt een uitzondering gemaakt voor spoedeisende vluchten zoals de traumahelikopter, noodlandingen en maximaal 20 privévluchten per jaar.

Extra meetpunten voor geluid zorgen ervoor dat ook mensen die verder van de luchthaven wonen beter worden beschermd.

Om de luchtkwaliteit op en rond de luchthaven te verbeteren, wordt het voor vliegtuigen verplicht om op 1 motor te taxiën. Het gebruik van de vervuilende hulpmotor van een vliegtuig (de APU) wordt verboden, als er walstroom beschikbaar is om het vliegtuig van elektriciteit en airconditioning te voorzien.

Minder vluchten in de ochtend en avond

Er worden ook stappen genomen om de overlast aan de randen van de dag te beperken. Tussen 07.00 en 09.00 uur mogen geen vliegtuigen landen en maximaal 10 vertrekken. Tussen 21.00 en 23.00 uur mogen maximaal 10 vliegtuigen per dag landen. Daarnaast worden luidruchtiger vliegtuigen op termijn uit de vroege ochtend geweerd.

Vliegtuigen met vertraging mogen tegenwoordig nog tot 01.00 uur landen op Rotterdam The Hague Airport. In de toekomst mag dat uiterlijk tot middernacht, met een maximumaantal dat jaarlijks wordt afgebouwd tot 180 in 2030.

Overlast voor omwonenden kan ook ontstaan doordat vliegtuigen van hun standaardroute afwijken. Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW), Luchtverkeersleiding Nederland en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) onderzoeken samen hoe deze afwijkingen kunnen worden.