Ministerie van Financiën onderzoekt ongeautoriseerde toegang tot systemen

De ICT-beveiliging van het ministerie van Financiën heeft donderdag 19 maart ongeautoriseerde toegang gesignaleerd tot systemen voor een aantal primaire processen op het beleidsdepartement.

Naar aanleiding van de signalering is direct onderzoek gestart en is per vandaag de toegang tot deze systemen geblokkeerd. Dit heeft effect op de werkzaamheden van een deel van de medewerkers.

De dienstverlening aan burgers en bedrijven door Belastingdienst, Douane en Toeslagen is niet geraakt.

Wij vullen dit bericht aan als we meer informatie kunnen delen.