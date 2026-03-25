Koning Willem-Alexander, Prinses Beatrix en minister-president Jetten bij uitreiking Four Freedoms Awards 2026

Zijne Majesteit de Koning en Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Beatrix der Nederlanden zijn donderdag 16 april aanwezig bij de uitreiking van de Four Freedoms Awards in de Nieuwe Kerk in Middelburg. Minister-president Jetten houdt een toespraak ter ere van de International Four Freedoms Award, die dit jaar wordt toegekend aan president Zelensky van Oekraïne en het Oekraïense volk, “als erkenning voor hun moedige strijd voor onze vrijheid en democratie onder uitzonderlijk zware omstandigheden”.

De Four Freedoms Awards worden ieder jaar verleend aan personen en organisaties die zich inzetten om vrijheid te waarborgen en mensenrechten te verdedigen, conform de idealen die President Franklin Delano Roosevelt verkondigde in zijn historische Four Freedoms speech in 1941.



De Four Freedoms Awards 2026 gaan naar de volgende personen en organisaties:

De award voor de Vrijheid van Meningsuiting gaat naar het Comité ter Bescherming van Journalisten. Al 40 jaar zet deze organisatie zich in voor persvrijheid wereldwijd en verdedigt het recht van journalisten om veilig hun werk te doen. De award wordt overhandigd door Pjotr Sauer.

De laureaat van de award voor Vrijheid van Godsdienst kan wegens veiligheidsredenen niet bekend worden gemaakt. Tijdens de uitreiking zal Dagmar Oudshoorn van Amnesty International Nederland spreken over het belang van godsdienstvrijheid in de wereld.

De award voor de Vrijwaring van Gebrek gaat naar Isidora Uribe Silva uit Chili. Zij zet zich sinds haar dertiende in voor inclusie, gelijke mensenrechten voor mensen met een handicap en gendergelijkheid. De award wordt overhandigd door Lucille Werner.