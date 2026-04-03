Staatssecretaris Van der Burg bezoekt Caribisch deel Koninkrijk: focus op bestuur, veiligheid en economische ontwikkeling

Eric van der Burg, staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bezoekt van 7 tot en met 17 april de zes Caribische eilanden van het Koninkrijk. Achtereenvolgens bezoekt hij Sint Eustatius, Saba, Sint Maarten, Aruba, Curaçao en Bonaire. Thema’s die tijdens het kennismakingsbezoek van de staatssecretaris aan bod komen zijn onder meer slagvaardig bestuur, veiligheid, economische veerkracht, samenwerking in het Koninkrijk en voedselzekerheid.

Tijdens zijn reis zal de staatssecretaris nader kennismaken met onder meer bestuurders en volksvertegenwoordigers. Daarnaast bezoekt hij diverse projecten, waaronder de aanleg van de nieuwe Black Rock haven op Saba, de voorbereidingen van de viering van 250 jaar First Salute op Sint Eustatius en projecten in het kader van de wederopbouw na orkaan Irma op Sint Maarten. Ook gaat hij in gesprek met vertegenwoordigers van maatschappelijke organisaties op Curaçao en het herdenkingscomité Slavernijverleden. Op Aruba krijgt hij onder meer een rondleiding bij Sunny Greenz, een jonge agrarische ondernemer. Op Bonaire bezoekt hij de vuilstortplaats Selibon Lagún en gaat in gesprek met de omwonenden.

Tijdens zijn bezoek aan Aruba neemt staatssecretaris Van der Burg deel aan het LGO-EU Forum. Dit is een internationaal platform voor dialoog tussen de Europese Unie en de Landen en Gebieden Overzee (LGO). Dit evenement brengt beleidsmakers, diplomaten en academici uit het Caribisch gebied, de Stille Oceaan, de Indische Oceaan en de Antarctische regio samen. De conferentie richt zich op strategische samenwerking op het gebied van duurzame economische groei, de rechtsstaat, klimaatadaptatie en digitale transformatie.