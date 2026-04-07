Extra Patriot voor verdediging tegen dreigingen op hoogte en afstand

Met de aanschaf van een extra Patriot-systeem zet Defensie een volgende stap in de verdediging tegen luchtdreigingen. Het contract met het Amerikaanse bedrijf Raytheon werd vandaag met handtekeningen bezegeld. Dat gebeurde bij het Defensie Grondgebonden Luchtverdedigingscommando (DGLC) op de Luitenant-generaal Bestkazerne in Vredepeel.

Het contract betreft de levering van een zogeheten Fire Unit. Deze bestaat uit onder meer een lanceerstation, controle station en een radar. Ook omvat de overeenkomst reservedelen en een logistieke reserve. Daarmee breidt Defensie haar luchtverdedigingscapaciteit uit.

Opvallend is de snelheid waarmee het traject is doorlopen. De overeenkomst werd binnen enkele maanden afgerond. Dat was mogelijk dankzij de reeds bestaande en intensieve samenwerking tussen Defensie en Raytheon. Het contract sluit aan op een eerdere aanschaf begin 2025 en vormt daarop een directe aanvulling.

Het Patriot-systeem is bedoeld voor luchtverdediging tegen dreigingen op grote hoogte en afstand. Daarmee levert het systeem een belangrijke bijdrage aan de bescherming van Nederlands grondgebied en dat van zijn bondgenoten.

Snel en effectief

Met deze uitbreiding versterkt Defensie niet alleen de operationele capaciteit, maar ook de continuïteit en inzetbaarheid van de luchtverdediging. Het nieuwe contract onderstreept de ambitie om snel en effectief te kunnen reageren op veranderende dreigingen in het luchtruim.

Het systeem wordt naar verwachting over enkele jaren geleverd en ingezet bij DGLC.