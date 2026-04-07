Koning en minister-president ontvangen president van Estland

Zijne Majesteit de Koning en minister-president Jetten ontvangen donderdag 9 april president Karis van Estland.

De Koning ontvangt de president in de ochtend in audiëntie op Paleis Huis ten Bosch in Den Haag. Aansluitend vindt de ontmoeting met minister-president Jetten plaats. Tijdens een overleg op het ministerie van Algemene Zaken zullen de president en de minister-president onder meer spreken over de bilaterale samenwerking, Europese veiligheid en internationale ontwikkelingen.