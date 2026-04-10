Koningin Máxima bij voorjaarsvergadering IMF en Wereldbank, G20 evenement en gesprek met minister van Financiën Scott Bessent in Washington D.C.

Hare Majesteit Koningin Máxima, speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de VN voor financiële gezondheid (UNSGSA), is van woensdagavond 15 tot en met zaterdag 18 april in Washington D.C. voor de voorjaarsvergadering van het IMF en de Wereldbank Groep (WB). Vrijdag 17 april spreekt Koningin Máxima als UNSGSA samen met de minister van Financiën, Eelco Heijnen, de Amerikaanse minister van Financiën, Scott Bessent.

Donderdag 16 april

Op de eerste dag van het bezoek neemt Koningin Máxima deel aan een fireside chat bij het evenement ‘Managing Risks in an age of Uncertainty: Insurance, Resilience & Development’ van het Insurance Development Forum, CGAP, Multilateral Investment Guarantee Agency en de WB. Koningin Máxima gaat in op het belang van verzekeringsproducten die mensen beschermen tegen risico’s en bijdragen aan hun economische groei en financiële gezondheid. Bijvoorbeeld kleinschalige boeren die hun investering in zaaigoed terugkrijgen bij misoogsten of een brandverzekering die gekoppeld is aan een bedrijfslening. Aansluitend is er ook een fireside chat bij de InterAmerican Development Bank (IDB). Daar gaat Koningin Máxima verder in op kansen en uitdagingen voor financiële gezondheid in Latijns Amerika en het Caribisch gebied. Het is een vervolg op het bezoek in 2025 aan de IDB.

Vrijdag 17 april

Op uitnodiging van minister Scott Bessent is Koningin Máxima één van de sprekers bij de ‘G20 Fireside Chat on Global Financial Literacy’. De VS is sinds 1 december 2025 voorzitter van de G20. In aanloop daar naartoe sprak Koningin Máxima met hen over het thema financiële gezondheid voor de G20 agenda. Andere deelnemers aan de fireside chat zijn minister Bessent, de president van de WB, Ajay Banga en de ministers van Financiën van Mexico en Japan, Edgar Amador Zamora en Satsuki Katayama. Aan het einde van de middag spreekt Koningin Máxima als UNSGSA op het ministerie van Financiën met minister Bessent verder over financiële gezondheid. Minister van Financiën, Eelco Heinen, sluit hierbij aan.

Zaterdag 18 april

Koningin Máxima sluit het bezoek af met een Reference Group vergadering. Dit is een adviesgroep van internationale ontwikkelingsorganisaties met wie zij sinds 2009 als UNSGSA samenwerkt.



Naast de plenaire bijeenkomsten heeft Koningin Máxima op donderdag, vrijdag en zaterdag ook een aantal bilaterale gesprekken over financiële gezondheid met onder anderen de directeur van het IMF, Kristalina Georgieva, de president van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, gouverneurs van de centrale banken van de Filipijnen, Ghana, India, Thailand, het Verenigd Koninkrijk, de West-Afrikaanse Staten (BCEAO) en de minister van Financiën van Indonesië, Purbaya Yudhi Sadewa.

In Nederland zet Koningin Máxima zich in voor financiële gezondheid als erevoorzitter van Stichting Financieel Gezond Nederland en platform Wijzer in geldzaken.