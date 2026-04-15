Nederland investeert € 248 miljoen in drones voor Oekraïne

Nederland maakt € 248 miljoen vrij voor drones voor de Oekraïense krijgsmacht. Minister Dilan Yeşilgöz-Zegerius maakte dit vandaag bekend tijdens een bijeenkomst van de Ukraine Defence Contact Group (UDCG). De drones worden gefabriceerd in Nederland en Oekraïne.

Yeşilgöz: “Drones spelen een cruciale rol op het moderne gevechtsveld. Oekraïners zetten ze ontzettend vakkundig in om de onophoudelijke Russische aanvallen af te slaan. Ze zijn hierin zeer succesvol. Door de goede samenwerking met Oekraïne leren wij hier direct van. Ook biedt dit kansen voor ons bedrijfsleven. De nauwe samenwerking met Oekraïne creëert hierdoor een directe win-win situatie voor beide landen.’’

Honderdduizenden drones

Drones vormen een belangrijke prioriteit in de Nederlandse militaire steun aan Oekraïne. Nederland droeg onder meer bij aan het zogeheten Drone Line Initiative. Hierdoor kwamen vele honderdduizenden drones beschikbaar voor Oekraïense militairen aan het front.

Volgens de minister gaat er nu logischerwijs veel aandacht uit naar de situatie in het Midden-Oosten.

”We moeten echter niet vergeten dat de oorlog in Oekraïne een nog grotere impact heeft op de veiligheid in Europa en dus ook op Nederland. Het is daarom belangrijk dat we Oekraïne blijven steunen.’’

Meer dan 50 landen

Tijdens de UDCG coördineren ministers uit meer dan 50 landen de militaire steun aan Oekraïne. Deze editie vond digitaal plaats.