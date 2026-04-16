Nationale Herdenking en Viering van de Bevrijding 4 en 5 mei

Zijne Majesteit de Koning, Hare Majesteit Koningin Máxima en minister-president Jetten zijn maandagavond 4 mei aanwezig bij de Nationale Herdenking op de Dam in Amsterdam. De minister-president is dinsdag 5 mei in Utrecht aanwezig bij de 5 mei-lezing. Aansluitend ontsteekt hij daar het Bevrijdingsvuur. Het Koninklijk Paar en de minister-president wonen die avond in Amsterdam het 5 mei-concert bij, de afsluiting van de Nationale Viering van de Bevrijding.

Nationale Herdenking, maandag 4 mei

Koning Willem-Alexander, Koningin Máxima en minister-president Jetten zijn aanwezig tijdens de herdenkingsbijeenkomst in De Nieuwe Kerk in Amsterdam, waar Judith Zilversmit de 4 mei-voordracht uitspreekt. Zilversmit is journalist en hoofdredacteur van de Amsterdamse stadszender AT5. Aansluitend legt het Koninklijk Paar een krans bij het Nationaal Monument op de Dam. Namens de Rijksministerraad wordt een krans gelegd door de minister-president en minister Sterk van Langdurige Zorg, Jeugd en Sport.

Lalla Weiss spreekt namens de Roma- en Sintigemeenschap tijdens de Nationale Herdenking op de Dam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden veel van haar familieleden vermoord, en zij zet zich dagelijks in om de verhalen van de Roma- en Sintigemeenschap te delen.

Nationale Viering Bevrijding, dinsdag 5 mei

Minister-president Jetten is aanwezig bij de start van de Nationale Viering van de Bevrijding in de Domkerk in Utrecht. Schrijver en televisiemaker Splinter Chabot draagt hier zijn 5 mei-lezing voor. In de middag ontsteekt minister-president Jetten samen met Chabot het Bevrijdingsvuur. Dit is het startsein van de 14 Bevrijdingsfestivals die op verschillende locaties in het land plaatsvinden.



Het Koninklijk Paar en minister-president Jetten wonen 's avonds in Amsterdam het 5 mei-concert bij ter gelegenheid van de afsluiting van de Nationale Viering van de Bevrijding. Het concert vindt traditiegetrouw plaats op en rond de Amstel voor Koninklijk Theater Carré.



Het overkoepelende thema van alle herdenkingen en vieringen is dit jaar ‘De geschiedenis leren begrijpen’.