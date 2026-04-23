Nederland onderhandelt met 4 nieuwe landen over belastingverdrag

Nederland is met 4 nieuwe landen in onderhandeling over een belastingverdrag. Het gaat om Nieuw-Zeeland, Nigeria, Peru en Zimbabwe. Een belastingverdrag geeft duidelijkheid aan mensen en bedrijven over welk land belasting mag heffen over het inkomen en vermogen. In 2026 onderhandelt Nederland in totaal met 12 landen over een nieuw belastingverdrag. Daarnaast zijn de onderhandelingen voor 7 belastingverdragen afgerond.

Nederlandse burgers en bedrijven werken en ondernemen veel over de grens. Met belastingverdragen wordt voorkomen dat burgers en bedrijven meer dan een keer belasting betalen over hetzelfde inkomen of vermogen. Meer bedrijvigheid tussen landen versterkt bovendien de handelsrelatie.

Onderhandelingen

Nederland onderhandelt in 2026 met 12 landen over een belastingverdrag, namelijk: Aruba, Brazilië, Ecuador, Mozambique, Nieuw-Zeeland, Nigeria, Uganda, Peru, Portugal, Roemenië, Suriname en Zimbabwe. Gedurende het jaar kunnen ook nieuwe onderhandelingen worden gestart. Het ministerie van Buitenlandse Zaken (BZ) publiceert ieder kwartaal een overzicht met de landen waarmee op dat moment onderhandelingen lopen.

Met Benin, Spanje en Zweden is een akkoord bereikt; met deze landen wordt een moment gepland voor ondertekening. De ondertekende belastingverdragen met Bangladesh, België en Thailand worden voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer. Het verdrag met Sint Maarten is al ingediend bij het parlement. Het gewijzigde belastingverdrag met Duitsland is in werking getreden per 1 januari 2026.

Veranderende wereld

Veranderingen in de wereld hebben ook impact op belastingverdragen. Zo leiden geopolitieke veranderingen ertoe dat internationale samenwerking steeds moeizamer verloopt. Dit maakt een uitgebreid netwerk van bilaterale verdragen en samenwerking binnen de Europese Unie des te belangrijker.

Steeds meer mensen en bedrijven zijn actief in het buitenland en krijgen te maken krijgen met verschillende belastingsystemen. Door deze globalisering worden belastingverdragen belangrijker. Verdragen zorgen in die situaties voor duidelijkheid en het voorkomen van dubbele belasting. Tegelijkertijd staat internationale samenwerking soms onder druk, bijvoorbeeld door invoertarieven. Nederland blijft zoeken naar samenwerking met landen over het maken van belastingafspraken. Bijvoorbeeld met nieuwe landen zoals Peru, maar ook met het aanpassen van verouderde belastingverdragen, zoals die met Nieuw-Zeeland. Tegelijkertijd houdt Nederland in het verdragsbeleid rekening met de bijzondere positie van ontwikkelingslanden, zoals Nigeria.

Informatie

Bedrijven en burgers die beschikken over fiscale informatie die van belang kan zijn voor de lopende of voorgenomen onderhandelingen worden uitgenodigd om contact op te nemen met het ministerie van Financiën via belastingverdragen@minfin.nl. Het ministerie kan die informatie vervolgens betrekken bij de onderhandelingen. Met het oog op de toekomst is informatie over problemen met dubbele belastingen die in andere landen spelen dan hierboven genoemd ook welkom.