Veranderingen op Rijksoverheid.nl

Per 28 april zijn er op Rijksoverheid.nl verschillende wijzigingen doorgevoerd. Zo zien de homepage en de navigatie er anders uit. Er zijn ook veranderingen rondom documenten, de abonneerservice en open data.

Let op: De overstap van Rijksoverheid.nl naar een nieuw technisch platform is tijdelijk uitgesteld.

Documenten

Documenten van de overheid – dus ook die van de Rijksoverheid - zijn tegenwoordig te vinden op open.overheid.nl. Voor recente documenten kunt u daar terecht.

Attenderingen

U ontvangt vanaf 28 april geen e-mailmeldingen meer van nieuwsberichten en documenten die op Rijksoverheid.nl verschijnen. De abonnees hebben hierover een mail ontvangen met aanvullende informatie. Op Rijksoverheid.nl kunt u vanaf nu gebruik maken van de RSS-feeds voor nieuws. Meer informatie vindt u in de uitleg over RSS. Op Officielebekendmakingen.nl staan officiële publicaties en alle publicaties van het parlement. Voor Kamerstukken en nieuwsberichten van de Tweede Kamer kunt u zich bij Tweedekamer.nl abonneren op e-mailattenderingen.

Nieuwe RSS-feeds gebruiken

Maakte u al gebruik van RSS-feeds van Rijksoverheid.nl? Dan moet u deze opnieuw instellen om updates via RSS te blijven ontvangen. Let op: het is niet mogelijk om via RSS updates van documenten te ontvangen, omdat documenten op open.overheid.nl worden gepubliceerd.

Open data

U mag openbare informatie van de Rijksoverheid hergebruiken. U kunt de informatie bijvoorbeeld gebruiken op websites en in applicaties. Vanaf 28 april zijn 2 open datasets van Rijksoverheid.nl beschikbaar: Schoolvakanties en Ontwikkelingssamenwerking. Andere datasets zijn vanaf 28 april niet meer beschikbaar.