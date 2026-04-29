Minister-president Jetten bezoekt Caribisch deel van het Koninkrijk

Minister-president Jetten brengt van 8 tot en met 14 mei 2026 een bezoek aan Sint Maarten, Saba, Sint Eustatius, Bonaire, Aruba en Curaçao. Het is het eerste bezoek van Jetten aan het Caribisch deel van het Koninkrijk, in zijn hoedanigheid als minister-president. Het bezoek vindt al direct in het begin van de kabinetsperiode plaats, vanwege het belang dat het kabinet hecht aan een goede en sterke samenwerking binnen het Koninkrijk.

Tijdens het bezoek heeft de minister-president gesprekken met alle premiers, gouverneurs en leden van de Staten van Aruba, Curaçao en Sint Maarten en de gezaghebbers en eilandsraden van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. In deze gesprekken zal het onder andere gaan over weerbaarheid, veiligheid en duurzaamheid. Daarnaast omvat het bezoek een uiteenlopend programma met gesprekken met inwoners, ondernemers, en maatschappelijke organisaties.

Sint Maarten

Het bezoek start op Sint Maarten, waar de minister-president zich laat informeren over de thema’s wederopbouw, rechtshandhaving, goed bestuur en samenwerking bij rampen en crises. Ook spreekt hij met verschillende organisaties over onderwerpen die leven in de samenleving, als jeugd, zorg en welzijn, toerisme en ondernemerschap en NGO’s.

Saba

Op zondag 10 mei reist de minister-president door naar Saba. Hier brengt hij onder andere een bezoek aan het Saba Cares Nursing Home, waar hij met oudere bewoners spreekt over hun leven in het verpleeghuis. Ook bezoekt hij het St. Johns Enrichment Center, waar een multifunctioneel wijkcentrum wordt gebouwd te midden van bestaande schoolgebouwen op het eiland.

Sint Eustatius

De volgende dag vertrekt de minister-president naar Sint Eustatius, waar hij de olie-overslagterminal bezoekt en een stadswandeling maakt, die in het teken staat van de slavernijgeschiedenis en het cultureel erfgoed van het eiland. Tijdens de wandeling wordt stilgestaan bij de viering van Statiaday 2026, waarbij 250 jaar banden met de Verenigde Staten wordt herdacht. Nederland was met ‘The First Salute’, de eerste staat die de VS erkende als onafhankelijke staat.

Bonaire

Dinsdag 12 mei is de minister-president op Bonaire. Hier bezoekt hij de stortplaats Selibon Lagun en laat hij zich bijpraten over het onderwijs op basisschool Kolegio San Bernardo. Na een gesprek bij LVV Bonaire over een toekomstbestendig en duurzaam voedselsysteem volgt een rondleiding bij een bouwproject voor sociale huurwoningen.

Aruba

Later die dag reist de minister-president door naar Aruba. Hier woont hij ‘s avonds de officiële première bij van de documentaire over de natuur van Aruba, onderdeel van het multimediaproject WOW! over het Caribisch deel van het Koninkrijk. Woensdag 13 mei staan bezoeken aan Nationaal Park Arikok, sportcentrum Centro Deportivo Libertador Betico Croes en een bedrijfsbezoek in het kader van de nieuwe BMKB ACS-regeling op het programma. Met een rondleiding op vliegveld Reina Beatrix sluit de minister-president het bezoek aan Aruba af en vertrekt hij naar Curaçao.

Curaçao

Op Curaçao laat de minister-president zich tijdens een dinerbijeenkomst met maatschappelijke partijen en het bedrijfsleven informeren over de (maatschappelijke) uitdagingen op het eiland. De ochtend van 14 mei start met een briefing op marinebasis Parera over de geopolitieke situatie in het Caribisch gebied. Aansluitend staat een bezoek aan het Tula museum op het programma. ’s Middags is de minister-president aanwezig bij een bijeenkomst over wijkversterking. Ook krijgt hij een rondleiding in het nieuwe batterijpark van energiebedrijf Aqualectra.